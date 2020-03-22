В Израиле разрешили дженерики оригинального препарата под патентной защитой

Минздрав Израиля одобрил применение комбинированного антиретровирусного препарата ритонавир/лопинавир для применения против коронавирусной инфекции SARS-COV-2, несмотря на сомнения в его эффективности в результате клинических исследований, сообщает Reuters.

Срок действия патента на оригинальный препарат компании AbbVie («ЭббВи») в Израиле заканчивается в 2024 году, хотя в других странах он уже истек.

Впервые в истории Израиля Минюст страны разрешил применение дженерика оригинального препарата, находящегося под патентной защитой. По состоянию на утро 20 марта в стране 677 случаев заражения коронавирусом.

Как говорится в заявлении Минюста, патентовладелец и официальный импортер ритонавира/лопинавира не в состоянии обеспечить поставку необходимого объема препарата, спрос на который в последнее время резко вырос во всем мире. Поэтому страна будет импортировать дженерик из стран, где срок действия патента уже истек.

Кроме того в документе указано, что дженерик будет применяться только для лечения коронавирусной инфекции, чтобы не нарушать права патентовладельца.

Согласно результатам клинического исследования, опубликованным в New England Journal of Medicine, эффективность ритонавира/лопинавира в качестве терапии коронавируса не доказана.

Исследование с участием китайских пациентов с тяжелой формой COVID-19 показало, что состояние 99 участников, получавших ритонавир/лопинавир, не отличалось в лучшую сторону от состояния 100 пациентов, получавших стандартную терапию.

Компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») также исследовала свой антиретровирусный препарат для лечения коронавируса. По словам медицинского директора компании Пола Штоффельса, он оказался неэффективен против COVID-19. Он призвал не применять антиретровирусные препараты для лечения коронавируса, если не будет доказана их эффектиность, поскольку может возникнуть их дефицит для пациентов с ВИЧ.

Илья Дугин

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