EUSA Pharma приступила к исследованию препарата Sylvant для лечения COVID-19

Британская компания EUSA Pharma («ЮСА Фарма») приступила к обсервационному клиническому исследованию препарата Sylvant (siltuximab) для лечения тяжелой формы COVID-19, сообщает FiercePharma.

Sylvant — человеческое моноклональное антитело к рецептору интерлейкина-6 (ИЛ-6).

Ранее клинические исследования аналогичного препарата сарилумаб начали компании Sanofi («Санофи») и Regeneron («Регенерон»).

Британская компания будет проводить исследование в больнице имени Папы Джованни XXIII в итальянском городе Бергамо.

Исследователи хотят выяснить, насколько применение Sylvant снижает необходимость в инвазивной искусственной вентиляции легких, сокращает время пребывания пациентов в палате интенсивной терапии и снижает уровень смертности в течение 30 дней у пациентов до или во время интенсивной терапии.

Как отметили в компании, любые результаты очень важны для системы здравоохранения Италии. По последним данным, в стране число заразившихся коронавирусом превысило 41 тыс. человек, свыше 3,4 тыс. умерли.

Sylvant одобрен в США для лечения пациентов с многоочаговой болезнью Кастлемана, негативных по ВИЧ и вирусу герпеса человека.

Ранее рецепторы интерлейкина-6 показали обнадеживающие результаты в процессе начальной стадии клинических исследований в Китае.

Илья Дугин

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