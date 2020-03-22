Депутаты в мае определятся со сроками внедрения маркировки лекарств

Как писал «ФВ», Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) направила письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой отложить внедрение обязательной маркировки лекарств, намеченное на 1 июля, из-за коронавируса.

В ассоциации рассказали, что компании-производители столкнулись с трудностями при подготовке к внедрению системы обязательной маркировки. Многие текущие процессы по запуску проекта срываются, потому что в Россию из-за введения карантина не могут приехать специалисты компаний — поставщиков оборудования для осуществления пусконаладочных работ.

Российские специалисты тоже лишены возможности выехать за границу для приемки отдельных элементов оборудования и прохождения обучения, а также получения практических навыков работы на этом оборудовании.

«Мы исходим из того, что маркировка в принципе необходима, так как она позволит избавить наш рынок от контрафактной продукции — в условиях, когда мы разрешаем дистанционную, через интернет, торговлю лекарствами, это особенно важно», — подчеркнул Андрей Исаев.

При этом в Госдуме всегда придерживались позиции, что к маркировке надо тщательно подготовиться, напомнил парламентарий.

«Мы видим сбои в этой системе и договорились, что в мае проведем расширенное заседание рабочей группы, которое специально будет посвящено этому вопросу. Напомню, что обязательная маркировка вводится в действие с 1 июля — кроме тех препаратов, которые уже промаркированы. До июля у нас будет время, чтобы принять все необходимые решения», — отметил депутат.

Источник: www.duma-er.ru

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