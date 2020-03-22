Ростовская аптека погасила долги только после ареста имущества

Спустя три года ростовская аптека рассчиталась по долгам, которые копились у нее в связи с наложением нескольких административных штрафов, на общую сумму почти 2 млн руб. Об этом сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

Только после того, как судебные приставы арестовали лекарственные средства и другую собственность фарморганизации, она погасила задолженность.

Аптека, название которой не сообщается, в течение трех лет копила штрафы Росздравнадзора, преимущественно связанные с бесконтрольной торговлей медикаментами, популярными среди аптечных наркоманов. Когда их общая сумма достигла без малого 2 млн руб. (к административной ответственности организацию привлекали 15 раз), было заведено исполнительное производство.

Только после того, как судебные приставы арестовали бытовую технику, мебель, лекарственные средства и медицинские изделия, принадлежащие предприятию, руководство нашло возможность погасить задолженность.

Екатерина Погонцева

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