В связи с риском COVID-19 собеседования с соискателями теперь проводятся онлайн

Активность работодателей на фармрынке труда за последнюю неделю снизилась.

«Новых вакансий стало примерно на 80% меньше. В основном идут заказы на закрытие региональных позиций. При этом работа над текущими проектами продолжается», — сообщила руководитель направления по подбору персонала для рынка фармацевтики и медицинских изделий компании ProfitStaff Тамара Исмагилова.

С начала года фармрынок труда был на подъеме. У фармкомпаний были рабочие планы по расширению штата, открывались новые ставки. На ситуацию повлияла угроза распространения эпидемии COVID-19. Компании начали замораживать планы набора, переводить сотрудников на дистанционную форму занятости.

В то же время соискатели стали активнее сотрудничать с рекрутерами, особенно менеджеры среднего звена, в частности региональные менеджеры, продакт-менеджеры, отметила Исмагилова. По ее мнению, это связано с переходом сотрудников на удаленную работу. В режиме home office людям стало проще искать работу или просто мониторить ситуацию на рынке труда. Появилось больше времени и возможностей для взаимодействия с рекрутерами. Те, кто не был в активном поиске, но по тем или иным причинам задумывался о смене работы, открыты предложениям.

«Кандидаты проявляют сейчас большую готовность к диалогу. Стало легче до них дозваниваться, договариваться об интервью, — говорит рекрутер.

Собеседования теперь проходят в дистанционном формате, чтобы предупредить распространение COVID-19. Даже ассессмент — один из этапов оценки кандидатов, проводится удаленно.

«Компании быстро перестроились и стали проводить ассессмент медицинских представителей по скайпу», — пояснила Исмагилова.

Но есть позиции, по которым очный этап оценки кандидатов обязателен. В этом случае компании переносят его на более поздний срок. По этой причине часть рекрутинговых проектов, которые находятся на стадии завершения, заморожена. Без личной встречи с кандидатом финальное решение работодатель не принимает.

«Для рекрутинга, как и других бизнесов, сейчас непростой период. Надеемся, он не затянется надолго. И мы вернемся к нормальному ритму работы, «живому» общению с соискателями», — резюмировала Тамара Исмагилова.

Источник: Роспотребнадзор, ФВ

Наталья Маскина

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