Novartis отзовет в США иммунодепрессанты «Сандиммун» и «Неорал» из-за опасной упаковки

Препараты применяются для купирования отторжения органов после трансплантации.

Партии обоих иммунодепрессантов в дозировке 25 мг не будут отозваны с рынка, заявили в Novartis. Компания отметила также, что отзыв не связан с эффективностью препаратов, и рекомендовала пациентам продолжить их прием по решению лечащего врача.

Данный отзыв – первый для Novartis с сентября 2019 года. Тогда компания присоединилась к другим производителям дженериков Zantac (ранитидин), которые убрали свои препараты с полок аптек после обнаружения в них потенциального канцерогена N-нитрозодиметиламина.

Татьяна Кублицкая

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