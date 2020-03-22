Novartis отзовет в США иммунодепрессанты «Сандиммун» и «Неорал» из-за опасной упаковки

Компания Novartis («Новартис») отзовет в США партии иммунодепрессантов «Сандиммун» и «Неорал» капсулы 100 мг, поскольку блистерная упаковка оказалась не защищенной от вскрытия детьми, сообщает FiercePharma.
Препараты применяются для купирования отторжения органов после трансплантации.
Партии обоих иммунодепрессантов в дозировке 25 мг не будут отозваны с рынка, заявили в Novartis. Компания отметила также, что отзыв не связан с эффективностью препаратов, и рекомендовала пациентам продолжить их прием по решению лечащего врача.
Данный отзыв – первый для Novartis с сентября 2019 года. Тогда компания присоединилась к другим производителям дженериков Zantac (ранитидин), которые убрали свои препараты с полок аптек после обнаружения в них потенциального канцерогена N-нитрозодиметиламина.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik