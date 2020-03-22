FDA начало отслеживать дефицит систем для диагностики коронавируса через Twitter

Обращение к соцсетям во время пандемии может показаться слишком наивным подходом для ведомства, призванного регулировать обращение лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) в США. Но из-за действия очень старого закона FDA не может требовать от производителей ИМН сообщений о дефиците продукции так, как это возможно по отношению к фармпроизводителям.

Фундаментальный разрыв в информационном потоке затруднил для регулятора задачу выявления слабых звеньев в цепочке поставок систем для диагностики коронавируса. При этом ведомство отвечает за регулирование тестов на коронавирус, используемых лабораториями США.

Поэтому FDA приходится запрашивать информацию через Twitter в дополнение к проведению кулуарных переговоров с компаниями.

«@US_FDA рекомендует компаниям публиковать информацию о своих запасах, графике производства и телефоне «горячей линии», по которому можно было бы решать вопросы доступности реагентов и других материалов, необходимых для диагностики инфекции COVID-19», – говорится в твите Ананда Шаха, заместителя директора FDA по медицинским и научным вопросам.

В следующем твите чиновника указано, что FDA ищет информацию о наличии тампонов для проведении исследований методом мазка, тест-комплектов, инструментов и других материалов для транспортировки и подготовки образцов для анализа.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik