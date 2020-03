Российские разработчики предоставят бесплатное ПО для клинических исследований по коронавирусу FDA начало отслеживать дефицит систем для диагностики коронавируса через Twitter » Дональд Трамп объявил об исследовании противомалярийного препарата для лечения коронавируса Президент США Дональда Трамп объявил о том, что старый противомалярийный препарат гидроксихлорохин показал весьма обнадеживающие результаты при лечении коронавирусной инфекции, пишет The New York Times. По его словам, FDA одобряет исследования устоявшихся лекарственных препаратов, в т.ч. противомалярийных, для борьбы с COVID-19. В ходе брифинга в Белом доме президент заявил, что он дал указание FDA снять все бюрократические барьеры, чтобы ускорить процесс клинических исследований старых препаратов для применения против коронавируса. В свою очередь руководитель FDA Стивен Хан сказал на пресс-конференции, что управление разрешит применять эти препараты по программе «сочувственное применение» (compassionate use), когда врачи запрашивают у FDA разрешение на применение экспериментальных лекарственных средств (старые препараты в данном случае являются экспериментальными) для их назначения пациентам. По его словам, он не хочет давать ложных надежд, но при этом все же надеется на благоприятные результаты. Что касается гидроксихлорохина, Президент США отметил, что безопасность препарата уже доказана, так что если он не сработает, то никто не пострадает. Еще один препарат, на который обратил внимание Дональд Трамп, это remdesivir, который также исследуется в ряде стран для лечения COVID-19. По словам главы государства, препарат также будет доступен для исследований в США. Илья Дугин

