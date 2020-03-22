Российские разработчики предоставят бесплатное ПО для клинических исследований по коронавирусу

Компания Data MATRIX, российский разработчик eClinical-решений, бесплатно предоставляет платформу EDC спонсорам, разрабатывающим вакцины против нового типа коронавируса в 2020 году.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число диагностированных заражением коронавирусом COVID-19 на 20 марта превысило 253 тысячи человек, более 10,5 тысячи из которых скончались. Поставщик электронных решений для клинических исследований Data MATRIX оперативно отреагировал на ситуацию в мире, предоставив SaaS-решение, позволяющее запускать исследования в максимально сжатые сроки, при этом получая чистые валидные данные.

Эксперты компании подчеркивают, что необходимость данной инициативы обусловлена «горящими» сроками.

«В эти времена все страны должны сплотиться и сотрудничать перед общей угрозой, — подчеркнул основатель Data MATRIX Дмитрий Шаров. — Мы призываем предприятия различных отраслей объединить свои усилия и ресурсы и сделать все возможное для ускорения разработок препаратов. Мы также поддержим исследователей, которые ищут вакцину от COVID-19, и предоставим им наше EDC решение на безвозмездной основе. Выбора нет – нам нужно бороться, и незамедлительно».

Весь мир находится в состоянии борьбы с коронавирусом. На данный момент порядка 60 научных организаций и фармкомпаний заявили о работе над вакцинами против COVID-19.

Резидент инновационного фонда Сколково, Data MATRIX предоставляет услуги по обработке данных и биостатистике в клинических исследованиях и разрабатывает программные продукты для клинических исследований. В портфеле компании более 200 проектов для фармацевтических и биотехнологических компаний и CRO. Среди продуктов Data MATRIX такие приложения, как EDC, IWRS и ePRO. Компания входит в профессиональные сообщества CDISC, ACDM, SCDM.

Источник: Data MATRIX

pharmvestnik