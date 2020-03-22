Оптовика оштрафовали на миллион рублей за незаконное вознаграждение главврачу

Ленинский районный суд Оренбурга признал законным и обоснованным решение мирового судьи о привлечении ООО «Медснабпро» к административной ответственности за взятку. Компании надлежит уплатить 1 млн руб., сообщает прокуратура Оренбургской области.

Административное дело было возбуждено летом 2019 года. В 2018 году директор «Медснабпро» передал главному врачу Оренбургского областного клинического противотуберкулезного диспансера денежное вознаграждение в размере 16 тыс. руб. Таким образом он хотел получить гарантии своей победы в аукционе на поставку реагентов на сумму свыше 100 тыс. руб.

По результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка № 7 Ленинского района Оренбурга оштрафовал компанию на 1 млн руб. Уголовные дела в отношении директора «Медснабпро», которого обвиняют в даче взятки, и главврача, который ее взял, сейчас рассматриваются в Ленинском районном суде Оренбурга.

Согласно данным rusprofile.ru, ООО «Медснабпро» являлось поставщиком в 9 государственных контрактах на сумму свыше 9 млн руб. Более 4 млн руб. из этой суммы — поставки в областной противотуберкулезный диспансер.

Это не единственная оптовая компания, которая решала вопросы с руководством этой медицинской организации подобным образом. В январе текущего года миллионный штраф оплатило ООО «Орен-Мед».

Екатерина Погонцева

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