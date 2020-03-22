Минфин обнулил ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов

Минфин России принял решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Ранее ввозные пошлины на товары этой группы составляли преимущественно 5–20%. Решение принято на фоне пандемии COVID-19.

«Уже сегодня мы приняли решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам»,— сказал господин Силуанов в ходе совещания правительства (цитата по «РИА Новости»).

Эпидемия COVID-19 началась в конце декабря. В марте ВОЗ признала ее пандемией. Количество заразившихся коронавирусом по всему миру достигло 275 тыс. человек, выздоровело более 88 тыс., умерло более 11 тыс. человек. В России подтверждено 254 случая в 40 регионах. Выздоровело 12 человек. Одна женщина с коронавирусом умерла в Москве.

kommersant