Несколько компаний начнут поставки гидроксихлорохина после его одобрения при COVID-19

Компания Bayer («Байер) уже безвозмездно отгрузила 3 млн таблеток хлорохина фосфата, также применяемого при малярии. Теперь Novartis («Новартис»), Mylan («Майлан») и Teva («Тева») готовятся к поставке миллионов таблеток гидроксихлорохина.

Ни хлорохин, ни гидроксихлорохин не были одобрены для лечения инфекции COVID-19. Тем не менее власти США и некоторых других стран исследуют потенциал этих препаратов после получения обнадеживающих предварительных результатов.

В ответ на действия властей Novartis обязалась безвозмездно поставить до 130 млн таблеток гидроксихлорохина после того, как препарат будет одобрен для лечения COVID-19. Mylan наращивает производство гидроксихлорохина на предприятии в штате Западная Вирджиния. Компания располагает запасами сырья для производства 50 млн таблеток. Teva безвозмездно передает 16 млн таблеток гидроксихлорохина больницам на всей территории США.

На пресс-конференции 19 марта президент Трамп объявил о планах США обеспечить доступность противомалярийного препарата по рецепту «практически мгновенно». Поскольку гидроксихлорохин не был одобрен FDA для лечения COVID-19, президент мог иметь в виду его применение по незарегистрированному назначению.

Тем временем директор FDA Стивен Хан подчеркнул необходимость получения дополнительной информации о потенциальном применении хлорохина при COVID-19. Он особенно выделил важность назначения «правильного препарата» «правильному пациенту» в необходимой дозировке в нужное время.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи заявил об отсутствии значимых доказательств эффективности хлорохина при COVID-19. Он назвал существующие на сегодня доказательства «анекдотичными».

Появились сообщения о том, что компания Rising Pharmaceuticals («Райзинг Фармасьютикалз») из штата Нью-Джерси пересмотрела свою позицию относительно цены на производимый ею хлорохина фосфат, пишет Endpoints со ссылкой на STAT и Financial Times.

В 2019 году компания повысила цену за 250-миллиграммовую таблетку хлорохина фосфата почти на 98% до 7,66 долл., но после выступления президента Трампа на пресс-конференции 19 марта вернулась к цене 2015 года, т.е. в 2 раза ниже.

Татьяна Кублицкая

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