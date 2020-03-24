FDA предупредило о появлении несертифицированных тестов для диагностики коронавируса

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) в результате мониторинга рынка диагностических систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2 предупредило о появлении в продаже несертифицированных тестов для определения коронавируса в домашних условиях, говорится на сайте ведомства.

Управление принимает меры по расширению доступа пациентов к тестированию на коронавирус, в т.ч. не исключается возможность разработки домашних тест-систем. Но пока их не существует.

FDA предупреждает, что несертифицированные тест-системы представляют серьезную угрозу здоровью населения. Пациенты могут довериться их результатам и не обратиться за помощью к специалистам.

Управление напомнило о необходимости следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и обращаться к врачам при малейших симптомах SARS-CoV-2.

Кроме того, регулятор объявил о том, что он будет принимать жесткие меры против врачей, продвигающих несертифицированные тесты среди своих пациентов, вплоть до отзыва лицензии и судебного преследования.

Илья Дугин

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