Московский эндокринный завод получит 864 млн руб. на производство медицинских масок

Правительство выделит 864 млн руб. ФГУП «Московский эндокринный завод» для организации производства медицинских масок. Об этом «ФВ» рассказал источник на фармрынке и подтвердил собеседник, близкий к Минпромторгу.

Об организации производства медицинских масок на мощностях Московского эндокринного завода сообщил и официальный информационный портал Якутии. «Для увеличения производственных мощностей по выпуску медицинских масок Минпромторгом России проработан вопрос организации дополнительного производства на мощностях подведомственного ФГУП «Московский эндокринный завод». Планируемая мощность производства – 2 000 тыс. штук в сутки. Планируемый срок выхода на проектную мощность – сентябрь 2020 года», – написала пресс-служба правительства республики.

«ФВ» направил запрос в Минпромторг, чтобы уточнить эти данные. В том числе, действительно ли МЭЗ будет производить 2 млн масок в сутки.

Гендиректор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев отказался от комментариев.

22 марта Минпромторг России сообщил, что начинает централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы России. Соответствующие решения были приняты в рамках исполнения поручения Президента РФ об определении единственных исполнителей для закупок товаров, работ и услуг, необходимых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе ведомства.

Дефицит медицинских масок регионы России пытаются восполнить выпуском гигиенических масок. Например, предприятие «Медсклад», расположенное в Новосибирской области, производит от двух до трех тысяч тканевых масок в неделю и поставляет их в киоски Роспечати и отделения Почты России.

«Эти маски не медицинские, они применяются на пищевом производстве, в местах большого скопления людей, поэтому уже имеют весь функционал медицинских масок, – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. – На их продажу получено соответствующее разрешение, однако в аптеках они смогут продаваться после процедуры получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Региональные власти оказывают всяческое содействие в скорейшем решении этого вопроса».

Ольга Коберник

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