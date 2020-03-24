В России появится единый поставщик масок для ЛПУ и аптек

В правительстве обсуждают возможность создания единого поставщика масок для всех лечебных и аптечных учреждений страны. Им может стать группа компаний «Дельрус», занимающаяся поставками медицинского оборудования и расходных материалов на российском рынке.

Поставщик для всех

Правительство может назначить единого поставщика медицинских масок, рассказали «ФВ» два собеседника на фармацевтическом рынке. Им может стать группа компаний «Дельрус», занимающаяся поставками медицинского оборудования и расходных материалов на российском рынке. Компания будет закупать и распределять маски во все регионы России.

Компания уже предложила сетям заключить прямые договоры поставок в рамках квоты с 23 марта, сообщил «ФВ» источник на фармрынке. Речь идет о защитных немедицинских масках по цене 35,07 руб. за штуку. Юридическое лицо, на которое предлагается заключить договор, — ООО «Дельрус».

«Если немедицинские маски можно в соответствии с п.7 ст.55 «Закона об обращении лекарственных средств» отнести к средствам гигиены, то аптека имеет право их продавать, – прокомментировала исполнительный директор «Аптечной гильдии» Елена Неволина. – Иначе они не попадают ни в одну группу из разрешенных к реализации товаров».

Собеседник «ФВ» в Минпромторге сообщил, что вопрос о назначении единственного поставщика еще не решен. По данным одного из источников «ФВ» на фармрынке, Минфин выступил против этой инициативы. «ФВ» направил запросы в пресс-службы Минпромторга, Минфина, правительства и компании «Дельрус».

«Вопросы по поставкам медицинских масок необходимо адресовать в Минпромторг России, курирующему это направление», — сообщили «ФВ» в Минфине.

В пресс-службе Минпромторга указала, что компания «Дельрус» «наряду с любым другим юридическим лицом» в соответствии с разъяснениями, данными ФАС и Минфином, может стать единственным поставщиком любой продукции для любого государственного заказчика.

Накануне министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что сейчас прорабатывается механизм, позволяющий промышленным производителям масок взаимодействовать с единым интегратором, через которого будут осуществляться поставки в регионы.

Как рассказал «ФВ» источник в ведомстве, Минпромторг прорабатывает возможность создания перечня медицинских изделий и медицинской техники, которые будут распределяться по ЛПУ и аптекам через единого оператора и лишь в ограниченном количестве уходить на свободный рынок. В этом перечне будут не только медицинские маски и средства индивидуальной защиты, но и часть «тяжелой» медтехники. Это будет сделано с целью ликвидации армии перекупщиков, которые сейчас заполонили рынок. Другой источник, близкий к министерству сообщил, что механизм единого интегратора можно будет в ближайшее время утвердить внесением изменений в закон о защите здоровья граждан в части обращения определённых видов продукции. Сам интегратор будет определен постановлением правительства.

Компания «Дельрус»

Штаб-квартиры производственно-дистрибьюторского холдинга «Дельрус» находятся в Екатеринбурге и Москве. Представительства открыты в каждом регионе России и странах СНГ. Сеть распространения медицинских изделий включает 73 офиса продаж, следует из информации, размещенной на официальном сайте компании.

По данным СПАРК, ООО «Дельрус» расположено в Москве, руководителем является Игорь Федотов. Совладельцы компании — Роман Федотов, Аркадий Гузовский, Максим Гузовский и Юлай Магадеев (совладелец ООО «Альянс Клиник» в Ульяновске).

Регистрационное удостоверение на марлевые медицинские маски Росздравнадзора ООО «Дельрус» получило 20 марта 2020 года. В госреестре медицинских изделий указано, что возможны три варианта исполнения: с четырьмя марлевыми тесемками, с эластичной тесьмой, вшитой в боковые швы, и с эластичной тесьмой, вшитой по периметру.

Ситуация с масками

Сейчас медицинских масок нет в свободной продаже в большинстве субъектов. Запасы есть лишь на уполномоченных складах на случай ЧС.

Производство немедицинских масок уже организовано в ряде регионов. Например, предприятие «Медсклад», расположенное в Новосибирской области, производит от двух до трех тысяч тканевых масок в неделю и поставляет их в киоски Роспечати и отделения Почты России.

«Эти маски немедицинские, они применяются на пищевом производстве, в местах большого скопления людей, поэтому уже имеют весь функционал медицинских масок, – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. – На их продажу получено соответствующее разрешение, однако в аптеках они смогут продаваться после процедуры получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Региональные власти оказывают всяческое содействие в скорейшем решении этого вопроса».

Зарегистрировать маски как медизделия намерен и предприниматель из Приморского края, поставляющий 10 тыс. масок ежедневно в торговую сеть. Ассоциация «Фармацевтическое содружество» помогает ему в прохождении процедуры по новым правилам, сообщила ее президент Наталья Назаренко.

21 марта правительство назначило единственного поставщика бесконтактных термометров, теплотелевизионных регистраторов и установок обеззараживания воздуха. В 2020 году им будет АО «Швабе» (ГК «Ростех»).

Ольга Коберник

Оксана Баранова

pharmvestnik