Дональд Трамп ввел в действие Закон об оборонном производстве для борьбы с коронавирусом

Ранее глава государства уже заявлял о готовности воспользоваться этой мерой в случае необходимости.

Она направлена на то, чтобы наделить правительство полномочиями по ускорению производства на территории Соединенных Штатов медицинских масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования и медизделий.

Данный закон был принят еще в 1950-х годах во время войны с Кореей.

Как говорится на сайте Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США, он предоставляет президенту широкие полномочия по расширению производства и поставок продукции американских предприятий для обеспечения поддержки программ национальной безопасности США, в т.ч. обязывать частные предприятия отдавать приоритеты госзаказам.

Кроме того, Администрация президента также может потребовать от них производить дополнительно необходимую продукцию, предлагать кредиты или гарантии для их покупки.

Илья Дугин

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