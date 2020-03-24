В Пятигорском медико-фармацевтическом институте назначили нового директора

Ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин представил нового директора Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) – филиала ВолгГМУ. Исполняющим обязанности на данной должности с 20 марта 2020 года назначен бывший декан фармфакультета Максим Черников. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Максим Черников является выпускником Волгоградского государственного медицинского университета 1997 года по специальности «Лечебное дело», доктором медицинских наук. На протяжении восьми лет он был деканом факультета высшего образования (сейчас это фармацевтический факультет).

Бывший директор пятигорского вуза Всеволод Аджиенко ушел в отставку. От комментариев по этому поводу он воздерживается. Знакомые с ситуацией люди говорят, что за 8 лет руководства Аджиенко достиг поставленных перед ним задач, существенно улучшил показатели деятельности института. В частности, бывшая фармацевтическая академия открыла ординатуру по трем фармспециальностям, ввела новые медицинские направления «Стоматология», «Лечебное дело» и «Медицинская биохимия», вошла в Российскую Ассоциацию бережливых вузов и реализовала на практике принципы бережливого производства.

Из информации, опубликованной на сайте ПМФИ, по итогам работы в 2019 году собственные доходы Пятигорского института превысили 365 млн руб., из них свыше 279 млн руб. – за счет образовательных услуг, 12 млн – научной деятельности, 16 млн – собственной аптеки.

Екатерина Погонцева

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