В Челябинской области закончилась вакцина против бешенства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об отказе медиков Златоуста поставить вакцину против бешенства жительнице города, пострадавшей от укусов собаки. Региональный Минздрав подтвердил, что вакцины в медицинских учреждениях не хватает – новую партию ожидают только в апреле.

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Речь идет о должностных лицах местного самоуправления, ответственных за контроль популяции бездомных животных.

По сообщениям челябинских СМИ, 19 марта в травмпункт Златоуста обратилась местная жительница 19 лет, получившая травмы из-за укусов бродячих собак. В медицинском учреждении ей обработали раны, но вакцину против бешенства не поставили, пояснив, что препарат закончился. Позже представитель Минздрава сообщил, что проблему решили.

Аналогичный случай произошел со школьницей 15 лет неделей раньше – в травмпункте, а затем в поликлинике по месту жительства ей поставили две инъекции вакцины против бешенства и сообщили, что еще четыре дозы придется искать самостоятельно. После того как родители пострадавшей обратились за помощью к депутату Заксобрания Челябинской области Ольге Мухометьяровой, а та – в Министерство здравоохранения Челябинской области и к вице-губернатору региона, несколько доз вакцины удалось найти.

Теперь следователи проверяют действия медицинских работников, отказавшихся поставить вакцину.

О дефиците вакцин против бешенства, возникшем в России минувшей осенью, «ФВ» сообщал в сентябре 2019 года. Препарат оказался в числе лекарств, аукционы по которым были отменены. Челябинская область, где не состоялось 200 аукционов, заняла третье место.

Пресс-секретарь челябинского Минздрава Марина Сергеева объяснила «ФВ», что появилась и другая причина: «С 29 ноября 2019 года изменилась система сертификации иммунобиологических лекарственных препаратов. Сейчас аккредитационные лаборатории проводят проверку качества производимого товара. О дефиците вакцины против бешенства ведомство информировало федеральный Минздрав, но ситуация пока не изменилась. Жителям региона Минздрав Челябинской области рекомендовал держаться подальше от бродячих собак и диких животных».

Новую серию препарата в регионе ждут в апреле.

Михаил Старков

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