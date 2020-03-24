Регионы будут приобретать необходимые для борьбы с коронавирусом товары через прямые закупки

Регионам поручено использовать механизм прямых закупок при решении задач по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Это следует из протокола заседания рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению заболевания, который есть в распоряжении «ФВ». Документ датирован 20 марта и подписан руководителем группы и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Согласно документу, у единого поставщика регионы могут закупать оборудование, лекарственные средства, средства индивидуальной защиты, а также другие товары, необходимые для обеспечения медицинских организаций.

Основанием для закупки определенных товаров, работ, услуг у единого поставщика являются обстоятельства непреодолимой силы, к которым относится пандемия коронавируса. Это следует из письма Федеральной антимонопольной службы, с которым ознакомился «ФВ». В документе уточняется, что, согласно п.9 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, заказчик имеет право проводить прямую закупку «при условии наличия причинно-следственной связи между действиями по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий коронавирусной инфекции и предметом закупки».

Минфин направил руководителям федеральных органов исполнительной власти письмо, в котором разъяснил правила осуществления закупок у единого поставщика при введении режима повышенной готовности.

В соответствии с п.9 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ заказчик может заключить контракт о прямой закупке с любым поставщиком, способным оперативно поставить товар, пояснила в разговоре с «ФВ» советник адвокатского бюро «Трубор» Мария Борзова.

Однако она отметила, что среди прочего единственный поставщик, согласно закону, может назначаться президентом или правительством России. «Механизм назначения такого поставщика есть в Законе о контрактной системе», – сказала Борзова.

Минпромторг уже запустил механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ) в регионы. Первая партия поступила в Калужскую область 22 марта.

Росздравнадзор начинает мониторинг цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Соответствующее письмо ведомство направило фармацевтическим организациям 17 марта. Оперативный мониторинг цен на социально значимые товары предусмотрен планом правительства по борьбе с коронавирусом, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным 17 марта.

В плане также указано, что Минпромторг и Минздрав определят перечень лекарств и медицинских изделий, при закупках которых временно не будет действовать правило «третьего лишнего».

Сегодня пресс-служба правительства сообщила, что АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (входит в ГК «Ростех»)назначен единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, включающих работы и услуги по их доставке в медицинские организации, расположенные в субъектах Российской Федерации.

Кроме того, подписано распоряжение, в соответствии с которым АО «Швабе» (входит в «Ростех») определено единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха, включающих работы и услуги по их доставке в федеральные органы исполнительной власти, установке и расширенному гарантийному обслуживанию.

Подробнее про протокол Собянина написал портал «Медицинский вестник».

Источник: Роспотребнадзор и «ФВ»

Маргарита Грошева

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