Великобритания запретила параллельный экспорт более 80 наименований лекарственных препаратов

Британское правительство запретило параллельный экспорт более 80 наименований лекарственных препаратов во избежание дефицита на фоне распространения коронавируса, сообщает газета Independent.
Под запрет попали в т.ч. инсулин, морфин, парацетамол, адреналин, антибиотики и другие средства. Все эти препараты пользуются повышенным спросом в Европе.
Компании, нарушившие запрет, рискуют лишиться лицензии на право торговли.
Параллельная торговля – экспорт зарегистрированных в Великобритании лекарственных препаратов в страны с более высокими ценами ради получения прибыли.
Перечень запрещенных к экспорту препаратов не окончательный, власти готовы включить в него и другие лекарственные средства в случае необходимости, сообщили Independent в Минздраве Королевства.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал врачей и медсестер на пенсии вернуться на работу.
Илья Дугин
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