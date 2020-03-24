AlphaRM: Прирост аптечных продаж за первые 11 недель года составил 5%

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж лекарственных средств аналитической компании AlphaRM, аптечные продажи за первые 11 недель 2020 года составили 239,5 млрд руб. (+5% к аналогичному периоду 2019 года) и 1,24 млрд упаковок (-2% к аналогичному периоду 2019 года) .

Больше всего покупатели приобретали препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

В группе А (ЖКТ и обмен веществ) лидером по продажам стал препарат «Гептрал» (Abbott), наибольшие продажи пришлись на 11-ю неделю года. Прирост продаж в стоимостном выражении по сравнению с 11-й неделей 2019 года составил 28%.

Препарат «Терафлю от гриппа и простуды» (GSK) стал лидером по продажам группы R (дыхательная система), наибольшие продажи отмечаются в 7-ю неделю 2020 года, однако они не превышают продаж препарата за этот период 2019 года (-0,7%).

И наконец, лидером по продажам среди препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы (группа С) стал препарат «Детралекс» (Servier): максимальные продажи пришлись на 11-ю неделю 2020 года и выросли на 11% по сравнению с 11-й неделей 2019 года.

Если посмотреть на продажи препаратов без разбивки на группы, то лидерами за первые 11 недель 2020 года стали: «Ксарелто», «Ингавирин» и «Мексидол».

pharmvestnik