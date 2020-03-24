Четверть работодателей отметили безынициативность молодых специалистов

25% работодателей выпускников Пятигорского медико-фармацевтического института (филиала ВолгГМУ) отмечают неспособность молодых специалистов брать ответственность на себя. Еще 20% не удовлетворены их безынициативностью и 19% – отсутствием творческой и инновационной жилки.

Таковы итоги опроса, проведенного в марте этого года в рамках самообследования вуза, которые размещены на сайте бывшей фармацевтической академии.

Свыше 75% опрошенных работодателей довольны уровнем теоретических знаний выпускников и умением работать в коллективе. Половину респондентов устраивает и уровень компьютерной грамотности выпускников ПМФИ. 36% посоветовали сделать особый акцент на регуляторику. Выпускники должны хорошо разбираться в отраслевых нормативно-правовых актах.

Подавляющее большинство участников опроса признались, что им требуются уже подготовленные специалисты, а не работники, которых надо доучивать.

В информации ПМФИ не сообщается, сколько работодателей было опрошено. Известно лишь, что опрос проводился в форме анкетирования.

Екатерина Погонцева

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