Дезинфицирующие средства завода «Биодез» рекомендованы экспертами для борьбы с коронавирусом

Эксперты ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ рекомендовали дезинфицирующие средства производства ООО «Биодез» для реализации комплекса профилактических противоэпидемических мероприятий в связи с возникшей эпидемиологической ситуацией, связанной с заболеваниями (COVID-19), вызванными коронавирусом (2019-nCoV).

ФБУН НИИ Дезинфектологии официальными письмами от 11.02.2020 г. за №77-53-02/95-2020-1,15 и от 27.02.2020 г. за № 77-53-02/158-2020-1,15 рекомендует для проведения дезинфекционных мероприятий с целью профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, следующие дезинфицирующие средства:

Концентрированное средство «Биоэффект» для дезинфекции поверхностей в помещениях и санитарно-технического оборудования на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, прачечные, предприятия общественного питания, промышленные рынки, общественные туалеты), учреждений образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, кинотеатры и др.), учреждениях социального обеспечения, в соответствии с инструкцией по применению.

Средства «Свежесть-Аква», «Салфетки влажные дезинфицирующие». Возможно применение для дезинфекции поверхностей (в том числе небольших по площади и труднодоступных для обработки из различных материалов), а также в качестве кожного антисептика, в соответствии с инструкцией по применению.

Кожный антисептик «Лижен-ИП», в соответствии с инструкцией по применению.

Кожный антисептик «Лижен-БИО», в соответствии с инструкцией по применению.

ООО «Биодез» является структурным подразделением группы компаний «Биотэк». Завод основан в 2001 году. Продуктовый портфель предприятия включает более 30 наименований профессиональных и бытовых дезсредств и кожных антисептиков. Вся продукция имеет необходимые декларации о соответствии и свидетельства о госрегистрации, а также ведомственные заключения и рекомендации. Дезинфицирующие средства компании прошли испытания на микробиологическую активность в аккредитованных лабораториях ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Продукция апробирована и используется во многих лечебных учреждениях России.

Источник: ООО «Биодез»

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