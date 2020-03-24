ЦСП готов начать производство новой тест-системы для диагностики коронавируса

ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2», об этом сообщается на сайте Минздрава России.
По словам ФГБУ ЦСП Минздрава России Сергея Юдина, новую тест-систему отличает от аналогов, имеющихся в данный момент на рынке, более высокая чувствительность к РНК коронавируса. Планируемая мощность производства составляет до 50 тысяч тестов в сутки.
Создание тест-системы началось 31 января 2020 года. После завершения регистрационных испытаний 6 марта новую тест-систему зарегистрировал Росздравнадзор (регистрационное удостоверение от 6 марта 2020 г. № РЗН 2020/9765).