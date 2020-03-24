ЦСП готов начать производство новой тест-системы для диагностики коронавируса

По словам ФГБУ ЦСП Минздрава России Сергея Юдина, новую тест-систему отличает от аналогов, имеющихся в данный момент на рынке, более высокая чувствительность к РНК коронавируса. Планируемая мощность производства составляет до 50 тысяч тестов в сутки.

Создание тест-системы началось 31 января 2020 года. После завершения регистрационных испытаний 6 марта новую тест-систему зарегистрировал Росздравнадзор (регистрационное удостоверение от 6 марта 2020 г. № РЗН 2020/9765).

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