Индия простимулирует производителей нерасфасованных лекарственных средств и медизделий

Индийские власти выделят 137,6 млрд индийских рупий (1,83 млрд долл. США) на увеличение производства нерасфасованных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в течение 6 лет, сообщает Reuters. Средства будут выделяться по четырем разным схемам.

В заявлении Правительства Индии говорится, что финансовую помощь будут получать производители 53 наименований лекарственных средств в зависимости от роста продаж по итогам базового года.

Индия принимает меры для того, чтобы сократить зависимость от поставок субстанций из-за рубежа, в частности из Китая.

Как отметил государственный министр химической промышленности и удобрений Индии Мансух Мандавия, в стране имеется запас субстанций на 3–4 месяца.

В начале марта власти Индии запретили экспорт 26 наименований фармсубстанций и готовых лекарственных форм, в т.ч. ацетаминофена, на фоне нарушения поставок из-за коронавируса.

Илья Дугин

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