Предприятие «Ростеха» определено единственным поставщиком бесконтактных термометров

Кроме того, подписано распоряжение, в соответствии с которым АО «Швабе» (входит в «Ростех») определено единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха, включающих работы и услуги по их доставке в федеральные органы исполнительной власти, установке и расширенному гарантийному обслуживанию.

Федеральные органы исполнительной власти, представившие заявки на поставку указанных товаров, в суточный срок должны представить в Минпромторг адресный перечень объектов, подлежащих оснащению теплотелевизионными регистраторами, бесконтактными термометрами и установками обеззараживания воздуха с распределением потребности в отношении каждого вида оборудования.

Елена Сидорова

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