Входящее в «Ростех» предприятие назначено единственным поставщиком аппаратов ИВЛ

7,5 млрд рублей выделены из резервного фонда Правительства России на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Планируется закупить в общем количестве не менее 5700 штук этого оборудования в 2020 году.

В эту сумму включены расходы по их доставке в медицинские организации в субъектах Российской Федерации.

АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (входит в ГК «Ростех») назначен единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, включающих работы и услуги по их доставке в медицинские организации, расположенные в субъектах Российской Федерации.

Правительство также выделило 5 млрд руб. из своего резервного фонда на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Елена Сидорова

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