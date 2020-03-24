Правительство направило 10 млрд рублей на производство и закупку лекарств и оборудования

Правительство направило 10 млрд рублей из своего резервного фонда на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий.

Эти средства передаются Минпромторгу России не позднее 1 апреля 2020 года. Они предназначены на предоставление из федерального бюджета субсидий Российскому фонду технологического развития для стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления займов на увеличение объемов производства и пополнение оборотных средств, в целях обеспечения производства на территории Росси и поставок товаров первой необходимости (оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий), произведенных на территории РФ, а также на закупку готовой продукции, в том числе за пределами страны, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. На эту сумму планируется поддержать не менее 45 проектов.

Для оказания медицинской помощи гражданам Правительство направило 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство также выделило 5 млрд руб. из своего резервного фонда на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Елена Сидорова

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