Минпромторг начал централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы

Минпромторг запустил механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ) в регионы. Первая партия поступила в Калужскую область 22 марта, сообщает пресс-служба министерства.

Такое решение принято для того, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение этой продукцией лечебных учреждений и граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок.

Это делается в рамках исполнения поручения Президента России об определении единственных исполнителей для закупок товаров, работ и услуг, необходимых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску СИЗ. Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», – рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, сейчас прорабатывается механизм, позволяющий промышленным производителям масок взаимодействовать с единым интегратором, через которого будут осуществляться поставки в регионы.

«Это снизит нагрузку на производителей и заказчиков, которым не придется искать контрагентов, а мы сможем контролировать процесс отгрузок для конкретных потребителей и сбалансировать его в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации», – подчеркнул министр.

Источник: Роспотребнадзор и «ФВ»

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