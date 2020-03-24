Самолет ВКС доставил из Китая более 25 миллионов масок

Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Как сообщили агентству в Минпромторге, маски направят в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов, в том числе в ФТС, МВД и ФСБ.

19 марта Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом. Главы двух стран высказались за дальнейшую взаимопомощь и углубление кооперации в медицинской сфере и разработке лекарств.

Как писал «ФВ», Минпромторг запустил механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы. Первая партия поступила 22 марта в Калужскую область.

Источник: Роспотребнадзор и «ФВ»

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