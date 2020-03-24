ГК «Ростех» стала единственным поставщиком ИВЛ, ЭКМО и тепловизоров до конца 2020 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил ГК «Ростех» единственным поставщиком аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), тепловизоров, бесконтактных термометров и установок по обеззараживанию воздуха до 31 декабря 2020 года. Совокупно на медоборудование Минпромторг потратит 12,5 млрд рублей, причем ведомство сможет оплатить до 100% стоимости закупки авансом, не дожидаясь завершения поставок.

Для закупки 5 700 аппаратов ИВЛ и ЭКМО выделено 7,5 млрд рублей, для остальных наименований – 5 млрд рублей.

Поставщиком аппаратов ИВЛ и ЭКМО назначен концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в ГК «Ростех»). Госзаказ на бесконтактные термометры, тепловизоры и установки по обеззараживанию воздуха получил холдинг «Швабе» (ГК «Ростех»). Минздраву РФ поручено в течение суток предоставить адресный перечень медорганизаций, в которые необходимо поставить оборудование.

При этом «КРЭТ» и «Швабе» обязаны поставить не менее 1% от общей суммы госзаказа, а для исполнения остальной части закупки – воспользоваться услугами субподрядчиков.

Как пояснили Vademecum в госкорпорации, «Ростех» уже готов предложить решение для борьбы с распространением инфекции: «Прежде всего это стационарные и переносные обеззараживатели воздуха, где используются разные механизмы защиты – ультрафиолетовое излучение, бактериальные механические фильтры, воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств, озоном и другими составами. Кроме того, это тепловизоры для определения людей с повышенной температурой в местах интенсивного трафика. Такие устройства уже установлены на ряде наших предприятий. К массовым поставкам мы будем готовы уже в апреле. Совокупная потребность в тепловизорах, по нашим оценкам, на данном этапе составляет порядка 5,5 тысячи единиц».

Производством ИВЛ, по словам представителя госкорпорации, занимаются дочерние холдинги «КРЭТ» и «Швабе». «В линейке нашей продукции есть в том числе универсальные приборы – они подходят как для взрослых, так и для детей, в том числе новорожденных. Есть аппараты для домашнего использования, а также мобильные транспортные варианты для машин скорой помощи и бортов санитарной авиации. Наши мощности позволяют производить такое оборудование в необходимом объеме», – уверяют в «Ростехе».

По данным реестра Росздравнадзора, в портфеле ГК «Ростех» есть регудостоверения на линейку аппаратов ИВЛ «Авента», «Авента-У» и «Авента-М», «Фаза», «Поток» производства АО «Уральский приборостроительный завод». Холдинг «Швабе» может поставить инфракрасный цифровой термометр OIDWT-1, стационарный и переносной обеззараживатели воздуха, а также локализованную на мощностях Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова линейку ИВЛ для новорожденных производства британской SLE Limited.

Кроме того, в марте 2020 года «Швабе» сообщал о завершении разработки тепловизора, позволяющего менее чем за секунду выявлять в большом потоке людей с высокой температурой тела, однако регудостоверение на прибор пока не выдано. По сведениям Росздравнадзора, у ГК «Ростех» еще нет действующих регудостоверений и на аппараты ЭКМО. В России зарегистрировано всего четыре вида такого медоборудования, два из которых – производства Medtronic, еще два – немецкой Maquet Cardiopulmonary GmbH.

Вопрос о назначении ГК «Ростех» единственным поставщиком медоборудования в марте 2020 года обсуждался в Правительстве РФ. Минфин в своем письме от 19 марта 2020 года признал распространение коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, обстоятельством непреодолимой силы, подчеркнув, что заказчики вправе в этом случае закупать необходимые в таких ситуациях товары и услуги у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур.

На 23 марта в России выявлено 438 зараженных коронавирусом. Подробнее о распространении заболевания и мерах борьбы с ним – в мониторинге Vademecum.

Фото: government.ru

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