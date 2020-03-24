«Медси» купила ижевскую сеть клиник «Аспэк»

ГК «Медси» приобрела 100% долей в уставном капитале сети клиник «Аспэк» в Ижевске. Она объединяет детскую и взрослую поликлиники, клинико-диагностический центр со стационаром на 14 коек и клинику женского здоровья. ГК «Медси» приобрела 100% долей в уставном капитале сети клиник «Аспэк» в Ижевске. Она объединяет детскую и взрослую поликлиники, клинико-диагностический центр со стационаром на 14 коек и клинику женского здоровья.

Общая площадь медцентров составляет более 4,3 тысячи кв. м. «Аспэк» работает в среднем ценовом сегменте (средний чек – 1,3 тысячи рублей).

Сумма сделки не раскрывается. По данным ГК «Медси», выручка ижевской сети в 2019 году составила 71 млн рублей. Для сравнения: крупнейшая частная клиника в регионе «Медицея» в 2018 году выручила 263 млн рублей.

До этого сеть клиник «Аспэк» входила в одноименную удмуртскую группу компаний, основанную Виктором Хорошавцевым в 1992 году. Основные направления деятельности холдинга – продажа автомобилей мировых брендов, строительство жилой и коммерческой недвижимости и девелопмент.

Ранее ГК «Медси» также перешли 100% ООО «Клиника на Петроградской стороне», управляющего медцентром в Санкт-Петербурге. Эту точку в 2015 году открыла сеть МК «Семейный доктор», совладельцем которой выступает инвестиционный фонд Андрея Якунина VIY Management.

ГК «Медси» – один из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины, на 100% принадлежащий АФК «Система». Сеть объединяет 25 клиник в Москве и Московской области. В регионах России компания насчитывает 13 клиник, 70 медицинских пунктов на предприятиях, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес-центр, а также два санатория.

В 2018 году выручка группы компаний составила 17,7 млрд рублей, с таким показателем ГК «Медси» заняла первое место в рейтинге «ТОП100 частных многопрофильных клиник по выручке в 2018 году» Аналитического центра Vademecum.

В феврале 2020 года «Медси» и специализирующаяся на биохакинге компания Bioniq Health-tech Solutions анонсировали запуск цифровой персонализированной системы мониторинга и укрепления здоровья населения, которая будет работать под брендом Bioniq. Затем «Медси» объявила об открытии в Москве первой клиники по франшизе и запуске медцентра в формате «у дома».

Фото: yandex.ru

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