Fresenius отсудил у МГФОМС 3,9 млн рублей за лечение пациентов из других регионов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Центр диализа», управляющей столичными точками сети Fresenius Medical Care, о взыскании 3,9 млн рублей с Московского городского фонда ОМС (МГФОМС). Столько фонд задолжал за заместительную почечную терапию, которую в 2018 году прошли пациенты из других регионов. В суде представитель МГФОМС безуспешно ссылался на то, что пациенты могли прибыть из Московской области, в терпрограмме которой тогда участвовал «Центр диализа», а значит, и счета за эту медпомощь предназначались для подмосковного терфонда. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Центр диализа», управляющей столичными точками сети Fresenius Medical Care, о взыскании 3,9 млн рублей с Московского городского фонда ОМС (МГФОМС). Столько фонд задолжал за заместительную почечную терапию, которую в 2018 году прошли пациенты из других регионов. В суде представитель МГФОМС безуспешно ссылался на то, что пациенты могли прибыть из Московской области, в терпрограмме которой тогда участвовал «Центр диализа», а значит, и счета за эту медпомощь предназначались для подмосковного терфонда.

По материалам дела, «Центр диализа» в 2018 году направил в МГФОМС счета на оплату медпомощи на сумму 3,99 млн рублей. Специалисты фонда провели медико-экономический контроль документов и выплатили лишь малую часть, а в компенсации 3,92 млн отказали. Сначала отказ объяснили некими дефектами в поданных материалах, затем заявили, что у компании отсутствовал договор об оказании медуслуг пациентам, застрахованным за пределами Москвы. Этот довод суд признал несостоятельным, пояснив, что наличие подобных договоров законодательством не предусмотрено и фонд обязан оплатить медпомощь, согласно ч. 8 ст. 34 ФЗ №326 «Об ОМС», а затем запросить компенсацию расходов по схеме межтерриториальных расчетов (МТР) у фонда той территории, откуда на лечение в столицу прибыл пациент.

Уже в суде представители МГФОМС приводили другие контраргументы, которые, впрочем, также не сработали. Во-первых, по мнению МГФОМС, счета были предоставлены на бумажном носителе, что не позволило в полной мере провести медико-экономический контроль.

Во-вторых, юрист фонда ходатайствовал о привлечении к делу в качестве третьего лица ТФОМС Московской области. «Учитывая тот факт, что истец был включен в 2018 году в терпрограмму как города Москвы, так и Московской области и требует оплаты медицинских услуг, которые были оказаны определенной категории граждан, страховая принадлежность которых выявлена быть не может, нужно, чтобы фонд [Московской области] представил пояснение, что это не его застрахованные», – пояснил представитель МГФОМС на заседании 13 февраля 2020 года. Судья удовлетворить данное ходатайство отказался, а требования истца, напротив, поддержал в полной мере.

Компания «Центр диализа» является держателем медицинских лицензий как минимум пяти московских точек сети Fresenius. По данным СПАРК-Интерфакс, организация на 100% принадлежит немецкой Fresenius Medical Care Beteiligungsges. В состав сети московский «Центр диализа» входит с 2002 года, а основал его в 1999-м эстрадный певец, заслуженный и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Соинвесторами проекта, по информации «Московского комсомольца», были компании «Евромедик Инвестменс», «Шрея» и юморист Владимир Винокур. Выручка «Центра диализа» в 2018 году составляла 720,98 млн рублей, чистый убыток – 312,7 млн рублей.

По данным Аналитического центра Vademecum, всего в 2019 году столичные медучреждения оказали медпомощь по ОМС пациентам, застрахованным в других регионах, на 26,9 млрд рублей. В конце 2019 года МГФОМС столкнулся с миллиардными долгами по МТР. По информации Vademecum, другие регионы задолжали столице около 13 млрд рублей. Экс-председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко объясняла случившееся некорректным планированием МТР в регионах и обещала проконтролировать эту ситуацию в дальнейшем. Сменившей ее Елене Черняковой также поставлена задача разобраться с проблемой МТР, а Минздрав РФ и рабочая группа Госсовета по здравоохранению должны проработать до 1 мая 2020 года тот же вопрос по поручению президента Владимира Путина.

Российское представительство Fresenius Medical Care, куда входят ЗАО «Фрезениус СП», ООО «Фрезениус Нефрокеа», ООО «Центр диализа», является крупнейшим поставщиком диализных услуг в стране, объединяющим 66 точек в 43 регионах. Ежегодно лечение в центрах Fresenius проходят около 8 тысяч пациентов (более 1,2 млн процедур заместительной почечной терапии в год). Выручка FMС в России, по данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году превысила 7,51 млрд рублей, чистая прибыль – 505 млн рублей.

Фото: fresenius.com

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