Поправку о рецептурных лекарствах в закон об онлайн-продаже ЛП не будут откладывать до 2022 года

Поправка, разрешающая онлайн-продажу рецептурных препаратов, будет предполагать, что список доступных лекарств к дистанционной торговле будет определять Правительство, норма вступит в силу вместе с остальными положениями закона, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Александр Петров.

На прошлой неделе Госдума вернула во второе чтение законопроект об онлайн-продаже безрецептурных лекарств, чтобы доработать его с учетом поправки о продаже лекарств по рецепту. Первоначально редакция второго чтения законопроекта предусматривала дистанционную продажу рецептурными препаратами с 2022 года, однако эту поправку было решено изъять из текста документа из-за позиции Минздрава, выступавшего против.

«Поправка будет совершенно иная. Она будет предполагать, что рецептурные препараты разрешены, но какие из них разрешены — это полномочия правительства. Ясно, что не все (препараты) будут», — сказал Петров.

Новая норма не будет отложенной до вступления в силу, по словам депутата, «в силу обстоятельств».

В дальнейшем предполагается, что список разрешённых препаратов к продаже онлайн будет расширяться, после того как будут введены электронные рецепты и маркировка, рассказал Петров.

«Мы постепенно будем добавлять. Сейчас просто есть группы, которые рискованные. Но у нас люди же изолированы, им нужны рецептурные препараты», — сказал парламентарий.

Законопроект с учетом поправки о рецептурных препаратах планируется рассмотреть 31 марта.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.

gmpnews