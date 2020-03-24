Определены размеры штрафов за обращение лекарственных средств без маркировки

Минпромторг Росси представил изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части разграничения ответственности за нарушение требований в сфере маркировки товаров средствами идентификации). Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 17 апреля 2020 г.

Согласно представленной информации, ввод в оборот, приобретение в предпринимательских целях, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и лекарственных препаратов ‎для медицинского применения без их маркировки средствами идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка обязательна, совершенные в крупном размере, – наказываются штрафом в размере от двукратной до десятикратной стоимости незаконно произведенных (приобретенных, хранимых, перевозимых) товаров ‎и лекарственных препаратов для медицинского применения без их маркировки средствами идентификации с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией производственного оборудования, использовавшегося для производства немаркированных товаров и лекарственных препаратов для медицинского применения, и (или) транспортных средств, использовавшихся для перевозки немаркированных товаров и лекарственных препаратов для медицинского применения, или без таковой.

Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, а также в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной стоимости незаконно произведенных (приобретенных, хранимых, перевозимых) товаров и лекарственных препаратов для медицинского применения ‎без их маркировки средствами идентификации с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок ‎до 5 лет, с конфискацией производственного оборудования, использовавшегося для производства немаркированных товаров и лекарственных препаратов ‎для медицинского применения, и (или) транспортных средств, использовавшихся для перевозки немаркированных товаров и лекарственных препаратов ‎для медицинского применения, или без таковой.

Крупным размером признается стоимость немаркированных товаров и лекарственных препаратов для медицинского применения, превышающая 1 млн рублей, а особо крупным – 5 млн рублей.

Использование заведомо поддельных средств идентификации ‎для маркировки товаров и лекарственных препаратов для медицинского применения, подлежащих маркировке средствами идентификации, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, – наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей ‎или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, ‎либо лишением свободы на тот же срок.

gmpnews