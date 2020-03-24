В России зарегистрирована первая таргетная анти ИЛ-5 терапия

Международная научно-исследовательская фармацевтическая компания GSK объявила о том, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат меполизумаб (торговое наименование – Нукала) в качестве первой и единственной таргетной анти ИЛ-5 терапии при эозинофильном гранулематозе с полиангиитом (ЭГПА).

Меполизумаб представляет собой моноклональное антитело, целенаправленно уменьшающее число эозинофилов в крови, которые, как полагают, вызывают ряд воспалительных состояний. Он зарегистрирован в России для применения у пациентов с тяжелой эозинофильной бронхиальной астмой с 2018 г., в 2019 г. показание к применению было расширено на детей и подростков в возрасте 6-18 лет.

Данное новое показание к применению для терапии пациентов с ЭГПА основано на результатах базового 52-недельного исследования MIRRA4, в котором было продемонстрировано, что добавление меполизумаба к стандартной терапии (кортикостероиды внутрь в сочетании с иммунодепрессантами или без них) позволило достичь ремиссию у 53 % пациентов по сравнению с 19 % пациентов в группе плацебо и значимо увеличить длительность ремиссии. При применении препарата также была вдвое уменьшена частота развития рецидивов, и у 44 % пациентов, получавших меполизумаб, по сравнению с 7 % пациентов, получавших плацебо, была в значимой степени уменьшена доза стероидов для приема внутрь (на 4 мг в сутки или ниже). При этом число пациентов, у которых терапия кортикостероидами для приема внутрь была прекращена полностью (важная цель терапии в связи с возможными побочными эффектами данных препаратов), было в шесть раз больше в группе меполизумаба по сравнению с группой плацебо.

Светлана Клименко, медицинский директор GSK:

«Мы очень рады, что на основании данных клинических исследований Минздравом России было зарегистрировано новое показание для медицинского применения препарата Нукала (меполизумаб) при эозинофильном гранулематозе с полиангиитом (ЭГПА), что дает возможность уже сегодня получать таргетную анти ИЛ-5 терапию российским пациентам с этим редким инвалидизирующим заболеванием».

gmpnews