Скворцова: диагностические тесты ФМБА на коронавирус могут дать результат через 90 минут

По словам главы ФМБА, на следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию

Диагностические и скрининговые тесты, разработанные Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, отличаются высокой чувствительностью и позволят сократить время исследований на коронавирусную инфекцию до 90 минут. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Это позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность тестов. На следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию. Готовится производственная площадка для ее выпуска под кураторством Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России», — приводит пресс-служба слова главы агентства Вероники Скворцовой.

Уточняется, что эти тесты разработаны с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «по праймерным системам для методик выполнения измерений методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)».

Артем Геодакян/ТАСС

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