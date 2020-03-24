В РФ практически в ежедневном режиме запускаются новые мощности по выпуску СИЗ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ) в регионы. Первая партия 22 марта поступила в Калужскую область. Такое решение было принято в условиях, когда необходимо обеспечить ритмичное и бесперебойное снабжение этой продукцией лечебных учреждений и граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок.

Соответственные решения были приняты в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации об определении единственных исполнителей для закупок товаров, работ и услуг, необходимых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску СИЗ. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия. Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки. При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок, – рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Сейчас, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию с обеспечением и больничного, и аптечного сегментов этой продукцией, нам необходим четкий алгоритм. На данном этапе мы прорабатываем механизм, позволяющий промышленным производителям масок взаимодействовать с единым интегратором, через которого будут осуществляться поставки в регионы. Это снизит нагрузку на производителей и заказчиков, которым не придется искать контрагентов, а мы сможем контролировать процесс отгрузок для конкретных потребителей и сбалансировать его в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации», – подчеркнул глава Минпромторга России.

Многоразовые маски проходят обязательную стерилизацию и поступают в аптеке в упаковках по 7 штук. Для повторного использования многоразовой маски ее необходимо простерилизовать. Сделать это в домашних условиях можно, постирав изделие и прогладив его утюгом, в том числе можно использовать утюг с функцией генерации пара.

gmpnews