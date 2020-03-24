В Канаде разрабатывают вакцину-кандидат против COVID-19 на растительной основе

Канадская биофармацевтическая компания Medicago объявила об успешном производстве вирусоподобной частицы коронавируса всего через 20 дней после получения гена SARS-CoV-2. Сейчас усилия компании сосредоточены на разработке вакцины против COVID-19, вируса, вызванного SARS-CoV-2.

Получение вирусоподобной частицы – это первый шаг в разработке вакцины против COVID-19. В настоящее время компания проводит доклинические исследования на безопасность и эффективность. По их завершению, к июлю-августу этого года, планируется начать клиническую оценку вакцины с участием добровольцев. Параллельно с разработкой вакцины идет работа по созданию антител SARS-CoV-2, которые потенциально могут быть использованы для лечения людей, инфицированных вирусом, Medicago использует свою технологическую платформу в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром инфекционных заболеваний Университета Лаваля (Канада).

Генеральный директор Medicago Брюс Кларк сообщил, что скорость прогресса в исследованиях COVID-19 связаны с возможностями биотехнологической платформы компании, которая используется для разработки терапевтических средств на основе белков. У компании есть опыт оперативной реакции в условиях глобальной пандемии: в 2009 году компания выпустила вакцину-кандидат исследовательского уровня против вируса H1N1 всего за 19 дней. Спустя три года Medicago произвела порядка 10 млн доз моновалентной вакцины против гриппа в течение одного месяца. Затем, в 2015 году, Medicago продемонстрировала оперативную разработку терапии на основе моноклональных антител против вируса Эбола в ответ на кризис в Африке.

Глава Научно-исследовательского центра инфекционных заболеваний Университета Лаваль Гэри Кобинджер говорит, что одной из существенных отличий биотехнологической платформы Medicago является то, что исследовательская деятельность компании сфокусирована на использовании растений, а именно табака, для создании вакцин, в отличие от технологии наработки вакцины на куриных яйцах, которая широко используется другими компаниями

Компания использует собственные растительные биотехнологии для разработки лекарственных средств на основе белков. В отличие от производителей традиционных вакцин, в своем производстве Medicago не использует продукты животного происхождения и живые вирусы. Вместо этого она работает с вирусоподобными частицами, повторяющими форму и размеры вируса. Это позволяет организму распознавать их и выдавать иммунный ответ без развития инфекции. Согласно данным клинических исследований, вакцины, созданные с использованием технологии вирусоподобных частиц, отличаются от неактивированных вакцин многомодальным механизмом действия, благодаря чему активизируются сразу обе сферы иммунной системы – антитела и клеточный иммунитет.

В компании заявляют, что исследователям за последние годы удалось значительно продвинуться в этом инновационном направлении. Согласно такому подходу, генетическая информация закладывается в агробактерии, то есть почвенные бактерии, которые вбирают в себя растения, в данном случае – это Nicotiana Benthamiana, близкий родственник обычного табака. Растение начинает производить нужный производителю белок, который впоследствии можно использовать в качестве вакцины.

gmpnews