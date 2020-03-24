INTERPOL: вспышка коронавируса привела к росту фальсифицированных лекарств и медизделий

Поддельные маски, некачественные дезинфицирующие средства, незарегистрированные (контрафактные) противовирусные препараты были изъяты в рамках операции «Пангея XIII» (Pangea XIII), в которой приняли участие полиция, таможня и органы здравоохранения из 90 стран мира. В ходе операции было изъято потенциально опасных фармацевтических препаратов на сумму более 14 миллионов долларов США и произведен 121 арест по всему миру. «Пангея XIII» была направлена против незаконной онлайн-продажи лекарств и медицинских изделий.

Правоохранительные органы, участвующие в операции «Пангея», обнаружили 2000 ссылок в Интернете, рекламирующих продукты, связанные с COVID-19. При этом только на поддельные хирургические маски пришлось около 600 случаев в течение недели действия операции.

Всего за период с 3 по 10 марта 2020 года было изъято более 34 000 контрафактных и некачественных масок, спрея, лекарств. Как сообщает INTERPOL, это только верхушка айсберга, показывающая новую тенденцию в сфере фальсификации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По сравнению с подобной неделей в 2018 году, произошло увеличение объема изъятий незарегистрированных противовирусных препаратов примерно на 18%, при этом объем изъятий контрафактного противомалярийного препарата chloroquine (хлорохин) увеличился более чем на 100%.

Таможенными и регулирующими органами за неделю действия операции было проверено более 326 000 упаковок различной фармацевтической продукции, из которых более 48 000 были изъяты.

В целом было изъято 4,4 млн единиц незарегистрированных (поддельных, контрафактных) фармацевтических препаратов по всему миру, среди которых:

таблетки от эректильной дисфункции;

противораковое лекарство;

снотворные и седативные средства;

анаболические стероиды;

анальгетики / обезболивающие;

дерматологические средства;

витамины.

Кроме того, было изъято более 37 000 контрафактных и незарегистрированных медицинских изделий, подавляющее большинство которых представляли собой хирургические маски и наборы для тестирования (ВИЧ, уровень сахара), а также различные хирургические инструменты.

В ходе операции было закрыто более 2500 веб-ссылок, включая веб-сайты, страницы в социальных сетях, онлайн-магазины и онлайн-реклама запрещенных фармацевтических препаратов. Ещё столько же находится в процессе закрытия. Совместными усилиями властей была сорвана деятельность 37 организованных преступных групп.

INTERPOL предупреждает, что поддельные препараты часто содержат неправильное количество активного вещества (слишком мало, слишком много или вообще ничего), либо они могут быть подлинными, но были украдены, а затем хранились в ненадлежащих условиях, либо же истёк их срок годности, всё это означает, что лекарства могут быть как неэффективными, так и загрязненными.

gmpnews