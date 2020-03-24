Новая технология позволит снизить стоимость исследований и ускорить разработку лекарств

Ученые Центра компетенций НТИ на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» разработали миниатюрное устройство для дозирования лекарств, которое при использовании в имитирующих органы человека микрофлюидных системах позволит отказаться от тестов на животных и снизить стоимость испытаний новых препаратов, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

Микрофлюидные системы, создаваемые из полимерных материалов на базе электронных чипов, способны воспроизводить функции человеческих органов. В будущем это позволит не только кардинально изменить процедуру тестирования медицинских препаратов на животных и людях, но и подбирать лекарства для конкретного пациента с учетом его хронических заболеваний и состояния органов. Авторы работы поставили задачу создания системы, воспроизводящей функции печени, для изучения токсичности и метаболизма новых препаратов. Для этого они разработали уникальный чип, выполняющий роль насоса для химических составов.

«Ученым Центра компетенций НТИ на базе МИЭТ разработан чип в виде микрофлюидного насоса для дозирования лекарственных средств. Разработанная система позволяет проводить эксперименты по изучению взаимодействия жидких форм лекарственных средств с биологическими жидкостями организма и клетками различных органов. Она позволит снизить стоимость исследований и ускорить разработку новых лекарств и не требует проведения исследований на животных», — сообщили в пресс-службе.

В полимерных микрофлюидных системах, имитирующих органы человека, расположены микрокапилляры, диаметр каждого из которых составляет менее миллиметра. Изнутри капилляр покрыт клетками, взятыми из соответствующего органа человека. При прохождении через капилляры тестируемых компонентов лекарств эти клетки повторяют функции живого органа — сердца, легких, почки, мозга и других составляющих организма. Данные свойства клеток позволят исследователям безопасно и точно определять побочные действия новых лекарств на людей.

Разработанная технология готова для масштабирования на базе фармацевтических компаний. Ее потребителями также могут стать научно-исследовательские организации, медицинские и ветеринарные центры, считают авторы.

«Разработка макета микронасоса осуществлялась в рамках медицинского направления деятельности Центра НТИ «Сенсорика» на базе МИЭТ. Задача следующего этапа — обеспечить коммерциализацию разработки. Если при взаимодействии с фарминдустрией будут успешно решена задача замещения испытаний на лабораторных животных, то экономический эффект от внедрения разработки будет исчисляться сотнями миллионов рублей в год», — цитирует собеседник агентства директора центра управления технологическим развитием НТИ в РВК Арсена Гареева.

gmpnews