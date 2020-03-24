Росздравнадзор начал мониторинг цен на лекарственные препараты

Росздравнадзор будет мониторить цены на лекарства и медицинские изделия. Он оценит динамику роста цен как на ЖНВЛП, так и на препараты, не входящие в этот перечень.

Росздравнадзор начинает мониторинг цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Соответствующее письмо ведомство направило фармацевтическим организациям 17 марта. Документ за подписью врио главы Дмитрия Пархоменко есть у «ФВ», его подлинность подтвердил собеседник в Росздравнадзоре. «ФВ» направил запрос в пресс-службу ведомства.

Оперативный мониторинг цен на социально значимые товары предусмотрен планом правительства по борьбе с коронавирусом, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным 17 марта. Коммуникационный центр Правительства, Росстат, ФНС и Минпромторг должны еженедельно отчитываться кабинету министров начиная с 20 марта.

Согласно документу Росздранадзора, ведомство оценит динамику роста цен препаратов ЖНВЛП и лекарств, не входящих в перечень. Служба проверит препараты в ценовых категориях до 50 руб., от 50 до 500 руб. и свыше 500 руб.

Актуальные цены на препараты (на 20 марта) аптечные сети должны представить в сравнении с ценами на начало 2020 года. С 27 марта аптеки обяжут отчитываться каждую неделю по пятницам до 12.00. Каждый раз организации должны будут сравнивать цены с предыдущим отчетом.

19 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о заморозке цен на лекарства во время эпидемий. Цены зафиксируют, если препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, за 30 дней мониторинга подоражают на 30% и более.

Руслан Мавлиханов

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