В Китае началось исследование силденафила при COVID-19

Китайские ученые исследуют эффективность и безопасность препарата для лечения эректильной дисфункции против коронавирусной инфекции.

Исследование силденафила у пациентов с COVID-19 началось в уханьской больнице «Тунцзи». Согласно записи в реестре clinicaltrials.gov исследование пилотное, будет проходить с участием ограниченного количества пациентов.

В исследование включат мужчин и женщин 18 лет и старше с легкими и тяжелым течением COVID-19. По протоколу лечения силденафил назначается в течение двух недель в дозе 100 мг. Предполагаемая дата завершения исследования – ноябрь 2020 года.

Силденафил относится к ингибиторам фосфодиэстеразы-5. Фермент помимо прочего содержится в легких. Действие препарата вызывает расслабление сосудов, что используется для лечения легочной гипертензии.

По данным реестра в Италии продолжаются исследования тоцилизумаба у пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Препарат вводится без ограничений по возрасту. В исследование вовлечены 27 госпиталей, принимающих пациентов с COVID-19. Ранее сообщалось, что Китай включил тоцилизумаб в седьмую версию рекомендаций для лечения осложнений коронавирусной инфекции.

В США началось исследование другого ингибитора интерлейкина-6 — сарилумаба. Препарат будут получать пациенты с тяжелой формой COVID-19. Решение об исследовании было принято после сообщения Китайской национальной комиссии об изменениях рекомендаций по лечению данного заболевания.

Ранее сообщалось об обнадеживающих результатах лечения противомалярийными препаратами гидроксихлорохином и хлорохином, противовирусными препаратами remdesivir и favipiravir.

Источник: Роспотребнадзор, «ФВ»

Елена Воронина

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