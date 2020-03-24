Компания Solopharm присоединилась к PharmaSpace

Фармацевтический производитель Solopharm и маркетплейс прямых контрактов между фармпроизводителями и аптечными сетями PharmaSpace подписали договор о сотрудничестве. В ближайшее время продукция фармпроизводителя, в том числе сроковые позиции, будут доступны для заказа в личном кабинете интернет-платформы PharmaSpace.

Отгрузки напрямую в аптеки через логистического фармоператора ГК «Сантэнс» начнутся с текущей недели, предварительные заказы на весь портфель препаратов Solopharm можно оформить уже сегодня.

«В сложившихся условиях, когда все более необходимо быстрое развитие эффективного дистанционного формата работы и прозрачности информации о движении лекарств в режиме онлайн, прямые поставки от производителей к фармрознице стали крайне важны», — подчеркнул генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» PharmaSpace Герман Иноземцев.

Напомним, что подписание меморандума о намерениях сотрудничества между компаниями Solopharm («Гротекс»), успешно запустившей в 2019 году более 20 брендированных ЛС, и ООО «Лекарственная экосистема» (PharmaSpace) состоялось в декабре прошлого года.

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