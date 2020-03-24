Eli Lilly поможет штату Индиана исследовать образцы на коронавирус

Американская фармкомпания Eli Lilly («Эли Лилли») открыла свои лаборатории в штаб-квартире в Индианаполисе, чтобы расширить возможности Департамента здравоохранения Индианы по исследованию образцов на коронавирус, сообщает FierceBiotech.

По словам исполнительного директора компании Дэвида Рикса, компания использует весь свой опыт и знания для того, чтобы помочь справиться с распространением SARS-CоV-2 по всему миру.

В исследовательских лабораториях Eli Lilly будут обрабатываться образцы из больниц, домов престарелых и отделений интенсивной терапии.

Кроме того, компания запускает пилотную программу беспрерывного тестирования образцов.

Как отметил медицинский директор Eli Lilly и президент Lilly Research Laboratories Дэниел Скорновски, лаборатории компании соответствуют всем требованиям.

По состоянию на утро 20 марта в США вирус выявлен у 13 680 граждан, 211 умерли.

Илья Дугин

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