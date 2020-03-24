За поддельные средства маркировки лекарств предложили лишать свободы на срок до 12 лет

Минпромторг РФ разработал законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за подделку средств маркировки и за оборот немаркированных товаров и лекарств. Штраф за сбыт таких лекарств достигает 15-кратной стоимости товаров, а предельный срок по новой статье Уголовного кодекса об использовании поддельных средств идентификации – 12 лет. Минпромторг РФ разработал законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за подделку средств маркировки и за оборот немаркированных товаров и лекарств. Штраф за сбыт таких лекарств достигает 15-кратной стоимости товаров, а предельный срок по новой статье Уголовного кодекса об использовании поддельных средств идентификации – 12 лет.

В Уголовный кодекс предлагается внести следующие изменения: за ввод в оборот, покупку, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и лекарств на сумму от 1 млн рублей может быть установлен штраф в размере от 2-кратной до 5-кратной стоимости этих товаров. Если речь идет о группе лиц, действовавших по предварительному сговору, использовании служебного положения или особо крупном размере товара (более 5 млн рублей), то предусмотренный штраф выше – от 5-кратной до 15-кратной стоимости товаров.

Кодекс предлагается дополнить статьей об использовании поддельных средств идентификации. За такое правонарушение предусмотрен штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же правонарушитель при этом причинил государству ущерб в размере более 1 млн рублей или если виновата группа лиц, наказание строже – штраф от 500 до 800 тысяч рублей, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Наказание за нарушения в сфере маркировки лекарств предусмотрены и в Кодексе об административных правонарушениях, норма вступила в силу с 1 января 2020 года. За несвоевременное внесение данных в систему маркировки лекарств либо внесение недостоверных данных для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Маркировка лекарств должна была стать обязательной для всех препаратов с 1 января 2020 года, но этот срок перенесен, пока на 1 июля 2020 года. Ассоциация российских фармацевтических производителей в марте 2020 года уже обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой перенести эту дату из-за трудностей с наладкой оборудования на фоне ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Аналогичное предложение, как сообщал РБК, направил в Минэкономразвития и РСПП. Маркировка лекарств из программы «14 ВЗН» уже стала обязательной с 1 октября 2019 года.