В обновленный список системообразующих предприятий вошли «Р-Фарм» и «Нео-Фарм»

Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции под председательством вице-премьера РФ Андрея Белоусова утвердила расширенный список системообразующих предприятий. В него вошли четыре новые компании из сферы здравоохранения – ГК «Медси» и «Биннофарм», принадлежащие АФК «Система», а также «Р-Фарм» Алексея Репика и аптечная сеть «Нео-Фарм» Евгения Нифантьева.

Предыдущая редакция перечня, утвержденная в 2015 году, включала 199 предприятий, на которые приходилось 70% совокупного национального дохода. Предполагается, что правительство мониторит финансово-экономическое положение участников этого списка и оказывает им господдержку. Сейчас перечень расширился до 600 компаний (копия документа есть у Vademecum).

В списке остались принадлежащий Sun Pharma фармзавод «Биосинтез», группа «Протек», «Аптечная сеть 36,6», «Фармстандарт» Виктора Харитонина, НПО «Микроген», курганский завод «Синтез».

Общественная предпринимательская организация «Деловая Россия», возглавляемая Алексеем Репиком, в апреле 2019 года направляла в правительственную комиссию свои предложения по расширению перечня системообразующих предприятий. Тогда в него предлагалось включить 19 предприятий, среди которых «Р-Фарм» и «Медси». Так и произошло. ГК «Медси», возглавившая рейтинг Vademecum «ТОП100 частных многопрофильных клиник России» по итогам 2018 года с выручкой 17,7 млрд рублей, стала первой частной сетью клиник, попавшей в этот список.

Вошла в новый список и группа «Р-Фарм», основная доля которой принадлежит бизнесмену Алексею Репику, 10% у японской Mitsui, около 10% у Российско-японского инвестиционного фонда. Также среди новичков фармацевтический завод «Биннофарм», ставший в 2019 году частью холдинга Alium (АФК «Система»).

Аптечная сеть «Нео-Фарм» Евгения Нифантьева, занявшая по итогам первой половины 2019 года шестое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» с выручкой 21,2 млрд рублей, стала третьей в списке системообразующих предприятий. До этого в него входили только «36,6» и «Ригла», входящая в упомянутый выше «Протек».

Фото: gazeta.ru

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