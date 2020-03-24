Имущество собственника группы «Роста» Давида Паникашвили распродадут с торгов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Давида Паникашвили банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Сумма требований кредиторов предпринимателя достигла 7,2 млрд рублей.

Банкротство Паникашвили началось в феврале 2019 года по заявлению структуры Сбербанка – ООО «Нефтесервис». В апреле того же года в отношении предпринимателя введена процедура реструктуризации долгов.

На момент введения процедуры продажи имущества сумма требований кредиторов должника достигла 7,2 млрд рублей. Крупнейший кредитор – «Нефтесервис», включенный в реестр с требованиями на 3,9 млрд рублей. Паникашвили остался должен также компаниям «Сандоз» (1,4 млрд рублей), «Ипсен» (959 млн рублей), банку ТКБ (316,9 млн рублей), «Новартис Фарма» (198 млн рублей), «Алкон Фармацевтика» (187,7 млн рублей).

В ходе банкротства в конкурсную массу возвращена квартира Паникашвили на улице Стародеревенской в Санкт-Петербурге, проданная в 2013 году. Владельцу «Росты» также в ходе банкротства по ходатайству«Ипсен» вернули право собственности на жилой дом в Выборгском районе Ленинградской области площадью 181 кв. м и на участок под ним.

Финансовое положение группы «Роста» подкосилось в 2016 году на фоне слухов о продаже дистрибьюторского и розничного бизнесов группе «36,6». «Эркафарм» в 2017 году купила у «Росты» объединенную аптечную сеть «Радуга» – «Первая помощь» – «Ладушка». Головная структура группы АО «Роста» банкротится с сентября 2017 года. Конкурсное производство введено в компании в феврале 2019 года. Сумма долга на тот момент превышала 25,6 млрд рублей.