Илья Микин: «Мы контролируем ажиотажный спрос на нашей площадке»

Модель собственной сборки

— В России iHerb стартовал относительно недавно. Какие главные задачи ставит перед вами американский офис, насколько успешно они претворяются в жизнь?

— Основная задача у iHerb в России, как и во всем мире, отражена в глобальной миссии компании: «С помощью интернет-технологий предоставлять нашим клиентам товары лучшего качества по оптимальным ценам». Мы сконцентрированы на том, чтобы обеспечить уровень качества и доступности витаминов и других полезных продуктов для здорового образа жизни. И делать это своевременно, что тоже немаловажно.

На сегодня мы видим очень высокую лояльность со стороны российских покупателей, которые ценят продукцию, представленную на iHerb, и уже успели полюбить ряд категорий. Каждый товар, представленный на маркетплейсе, снабжен не только подробным описанием с перечислением всех входящих в его состав ингредиентов, но и большим количеством отзывов от наших покупателей. Всего у нас более 30 тысяч позиций от 1200 производителей из США, Канады, Южной Кореи, Японии, Франции. При этом многие продукты не имеют аналогов и соответствуют высочайшим мировым стандартам.

— Какую долю занимает российский рынок относительно общемировых показателей интернет-магазина?

— В открытых источниках экспертами и СМИ озвучивается доля российского рынка — около 20—24%. Это не совсем так, но недалеко от истины — точные данные сообщить пока не могу.

Но мы видим очень большие перспективы роста российской доли рынка, так как еще не все «распробовали» наш сервис, а у него действительно хороший потенциал. Например, у нас огромный выбор товаров как для людей с особыми потребностями в питании (индивидуальная непереносимость или редкие заболевания), так и для людей с особыми экологическими стандартами (вегетарианцы, веганы, сторонники экопотребления).

— В чем вы видите конкурентное преимущество модели iHerb на российском рынке?

— Одно из основных очевидных преимуществ — возможность приобрести товары сотен производителей в одном месте, не вставая с дивана. Зачастую покупка на iHerb таких жизненно необходимых продуктов, как добавки для возмещения дефицита питательных веществ у детей, крайне привередливых в еде, — безглютеновая мука, бакалея для аллергиков — единственно доступный вариант для жителей России, у которых нет возможности регулярно путешествовать по миру.

Еще один важный фактор — выгодные для клиента цены. Маркетплейс регулярно предлагает различные предложения, акции, промокоды и скидки на отдельные позиции и категории товаров или снижение порогов бесплатной доставки, что позволяет делать покупки по еще более выгодной цене.

Отдельно можно выделить доставку: благодаря выстроенной логистике мы привозим заказы в рекордно короткие сроки — фактически посылки почти всегда приходят со склада в США в течение 5—7 рабочих дней при заявленных двух неделях.

Кроме того, для нашего клиента важно качество: у iHerb есть собственная система контроля. С 2018 года каждые шесть месяцев продукты дополнительно тестируются в независимых лабораториях ABC Testing, Eurofins и Alkemist — их проверяют как на предмет соответствия состава, так и на наличие опасных для человека компонентов, таких как микробы и тяжелые металлы. А наши складские помещения добровольно сертифицированы по стандартам надлежащей производственной практики (GMP), что позволяет говорить о должном хранении продукции.

Вечный двигатель

— Вы неоднократно заявляли о заинтересованности в сотрудничестве с российскими производителями БАД. Насколько удалось продвинуться в этом направлении?

— Это действительно очень перспективное направление, и мы приветствуем сотрудничество и партнерство с российскими коллегами. Подобные переговоры действительно ведутся, но до их завершения мы не можем поделиться новостями о конкретных договоренностях.

— Рынок БАД в России, по данным аналитических исследований, растет. В чем вы видите драйверы этого роста?

— Мировой рынок БАД растет в среднем на 9—10% в год и, по аналитическим прогнозам, к 2024 году достигнет 278 млрд долларов. Российский рынок несколько отстает от общемирового, но в целом соответствует общим тенденциям. Повышается уровень осознанности потребления и осведомленности людей, большое количество информации из различных источников позволяет потребителю изучать все возможные варианты и опции, анализировать и сопоставлять их.

Основной драйвер — это, разумеется, глобальный тренд на здоровый образ жизни. Биологически активные добавки — один из самых доступных и эффективных методов поддержания здоровья, они помогают восполнить дефицит витаминов и минералов и улучшить качество жизни. Сарафанное радио работает очень хорошо — когда люди заказывают, пробуют, видят результат и рекомендуют другим.

— Ваши отношения с «Почтой России» по доставке продукции неоднократно претерпевали изменения. Какова ситуация сейчас?

— В феврале мы достигли договоренности о прямых поставках для российских покупателей — свой заказ россияне могут получить в любом из 42 тысяч почтовых отделений. Также заказ может быть оформлен через EMS — тогда он будет доставлен прямо до двери, что особенно важно в условиях развивающейся глобальной эпидемии, это обезопасит жителей нашей страны.

Мы очень рады этому партнерству — «Почта России» сегодня действительно передовая компания и совсем не та, которую многие критиковали еще несколько лет назад. Сотрудничество с ней позволит сократить сроки таможенного оформления почтовых отправлений и обеспечить быструю доставку — благодаря интеграции информационных систем «Почты России» и Федеральной таможенной службы.

Вызов принят

— Появление и развитие iHerb в России сопровождалось громкими судебными процессами. Какое влияние оказали они на вашу стратегию?

— Ассортимент iHerb действительно колоссален, и речь идет о высококачественной продукции, которая улучшает качество жизни людей во всем мире и практически везде доступна. При этом мы сократили ассортимент по ряду позиций и технически ограничили возможность приобретения тех товаров, которые на данный момент имеют запрещенные на территории России ингредиенты (например, мелатонин), но свободно продаются в США и других странах мира.

Мы полностью соблюдаем российские законы и нормы, и в случае возникновения любых вопросов, допускающих двусмысленное толкование, реагируем моментально.

— Недавно вы рассказывали «ФВ» о намерениях открыть собственный склад iHerb в России. В каком состоянии сейчас этот проект?

— К нам каждый день обращаются производители БАД, здорового питания и косметики в России с желанием продавать свою продукцию на сайте. Чтобы сделать это возможным, а также доставлять эти заказы для российских потребителей за 1—2 дня, необходимо выстраивать логистику здесь. Поэтому подбирали площадку, сертифицированную по стандартам GMP или ICO. У нас уже есть хорошие предложения, но сложившаяся в мире ситуация несколько тормозит этот процесс. Этот проект остается одним из приоритетных в нашей стратегии.

— Какие еще направления вы относите к первоочередным?

— В данный момент первоочередная задача для всех нас — защита граждан от коронавируса. Свою миссию здесь мы видим в том, чтобы предоставлять удобную и надежную площадку для доставки всего необходимого — от продуктов питания до витаминов и трав, укрепляющих иммунитет. Благодаря сотрудничеству с «Почтой России» мы можем осуществлять доставку до двери, и человеку не нужно нарушать карантин и покидать квартиру. У нас очень низкий порог бесплатной доставки. Кроме того, несмотря на то что цены на нашем маркетплейсе устанавливает производитель, мы стараемся по максимуму контролировать, чтобы в этой сложной ситуации сохранялась приемлемая стоимость, следим за исполнением норм GMP и ICO в работе с нашими подрядчиками. Также из-за ажиотажного спроса мы даже вынуждены временно ограничить приобретение товара — не более 4-х единиц одинакового продукта в одни руки — чтобы обеспечить доступность для всех желающих.

Источник: iHerb

pharmvestnik