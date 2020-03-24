AlphaRM: объем реализации противотуберкулезных лекарств в 2019 году составил 5 млрд рублей

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями.

Этот день был учрежден в 1982 году. Он приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. Именно 24 марта в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох сделал свое открытие.

В настоящее время туберкулез ежегодно уносит жизни около 1,6 миллиона человек, абсолютное большинство из которых (около 95 %) — жители развивающихся стран. Ежегодно он убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция. В странах третьего мира туберкулез обуславливает около 26% летальных исходов.

В мае 2014 года участники Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили 20-летнюю стратегию (2016-2035 годы) по борьбе с глобальной эпидемией туберкулеза.

С каждым годом в России регистрируется все меньше случаев заболевания туберкулезом, а уровень смертности среди больных продолжает падать уже более 10 лет.

Однако общее число россиян, страдающих от туберкулеза, все еще высоко. Болезнь все хуже поддается лечению, а выздоравливают лишь две трети пациентов.

В 2018 году в России было выявлено 79 тысяч новых случаев заболевания (по данным ВОЗ на октябрь 2019 года). Смертность каждый год снижается примерно на 10% и составляет уже 5,1% на 100 тыс. населения (по данным Минздрава РФ на октябрь 2019 года).

По данным AlphaRM, объем реализации ЛП группы EphMRA J4 – «Противотуберкулезные препараты» в 2019 году составил в денежном выражении 5 млрд руб., что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в натуральном – 6,2 млн упаковок (-23% к 2018).

Доля отечественных препаратов, используемых при лечении граждан, увеличилась с 80% (2017 год) до 92% (2019 год). Лидером среди отечественных МНН стала «Аминосалициловая кислота», ее доля в группе составила 23,27%, реализация препарата снизилась на 12% по сравнению с 2018 годом.

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом ВОЗ призывает правительства, учреждения здравоохранения и каждого человека в отдельности объединить силы под девизом «Выявить, вылечить всех, #ликвидировать ТБ», чтобы ни один больной не остался без внимания.

pharmvestnik